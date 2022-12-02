Новосибирская компания выиграла тендер на строительство объектов теплоснабжения в Шерегеше

Новосибирское ООО «Мегастройкомплекс» в очередной раз выиграло тендер на строительство инфраструктуры на курорте Шерегеш. В этот раз строительство объектов теплоснабжения для сектора «Б» обойдется властям в 1,16 млрд рублей.

Компания из Новосибирска «Мегастройкомплекс» выиграла аукцион на строительство объектов теплоснабжения для сектора «Б» курорта Шерегеш. Организация победила, снизив цену контракта на 11,8 млн рублей, до 1,159 млрд рублей.

В аукционной документации указано, что работы необходимо закончить до 30 ноября 2023 года. Строительство объектов подразумевает техническое перевооружение существующего источника теплоснабжения – центральной котельной пгт. Шерегеш. Общая тепловая нагрузка потребителей сектора «Б» курорта Шерегеш составляет 30 Гкал/час, мощность тепломагистрали запроектирована в 32,24 Гкал/час. Ранее Azimut Hotels объявила, что будет строить гостиничный комплекс на этой территории.

Администрация Таштагола уже заключила контракты с «Мегастройкомплекс» на реконструкцию очистных сооружений поселка Шерегеш (2020 год) и реконструкцию системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и пгт. Шерегеш и водоотведения сектора «В». Сумма двух контрактов превысила 3 млрд рублей.

Партнерами и заказчиками компании «Мегастройкомлекс» являются АО «СУЭК-Кузбасс», ПАО «Распадская» — ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Холдинг «ТопПром», ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк» и др. Единственный владелец компании с 2010 года — Владимир Силичев.

Напомним, что в Кузбассе планируют построить новую дорогу до курорта Шерегеш от действующей Чугунаш-Шерегеш. Начальная цена контракта достигла почти 1 млрд рублей. По оценкам властей, по дороге будет проезжать до 2,5 тысяч машин в сутки.

Также ранее стало известно, что «туристическую» часть Чуйского тракта в Новосибирской области расширят до четырех полос.