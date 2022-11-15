Azimut Hotels вложит 13 млрд рублей в строительство гостиниц в «Шерегеше»

Azimut Hotels построит две гостиницы в Шерегеше за 13 млрд рублей, компании одобрен льготный кредит с господдержкой на 3 млрд рублей. Партнером проекта выступит Сбербанк.

Azimut Hotels объявила о строительстве двух отелей в горнолыжном курорте Шерегеш, объем инвестиций первой очереди строительства составит порядка 13 млрд рублей. Каждая гостиница рассчитана на 150 номеров, на первом этапе построят несколько ресторанов, spa-комплекс и коммерческую недвижимость. Начало строительства запланировано на 2023 год. Ввод объектов в эксплуатацию — до 2026 года.

«Основные наши документы сданы в [органы] архитектуры, проект планировки территории сдан, в ближайшее время [выйдем на] госэкспертизу. Рассчитываем весной зайти на строительную площадку по первым двум объектам — [гостиницам] три и четыре звезды. Получено льготное финансирование 3 млрд на первые два объекта. До этого все работы шли за наш счет, сейчас [оформлена льготная кредитная линия] по программе поддержки туристической отрасли», — сказал глава совета директоров Azimut Hotels Александр Клячин, отметив, что партнером проекта выступит Сбербанк. Его слова приводит ТАСС.

Под застройку инвестору выделен участок в секторе «Б» курорта площадью 118 га. В секторе активно развивается горнолыжная инфраструктура.

Гостиничная сеть Azimut Hotels создана в 2004 году. Первые гостиницы расположились в Самаре, Уфе и Костроме. На сегодня сеть имеет более 60 отелей и гостиниц в 4 странах и 50 городах.

Напомним, что корпорация «Туризм.РФ» представила правительству Алтайского края инвестиционный проект на территории «Белокуриха горная» на 21,2 млрд рублей. Azimut Hotels в июне объявила о строительстве гостиничного комплекса на курорте.