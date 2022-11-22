В Кузбассе ищут подрядчика на строительство дороги до курорта «Шерегеш» за 1 млрд рублей

В Кемеровская области планируют построить новую дорогу до курорта Шерегеш от действующей Чугунаш-Шерегеш. Начальная цена контракта достигла почти 1 млрд рублей. По оценкам властей, по дороге будет проезжать до 2,5 тысяч машин в сутки.

Таштагольская администрация объявила аукцион на определение подрядчика на строительство дороги от действующей трассы Чугунаш-Шерегеш до сектора «Е» курорта Шерегеш. Начальная цена контракта 910 млн рублей. До 28 ноября принимаются заявки участников. Обязательное условие — привлечение субподрядной организации или соисполнителя из числа СМП или СОНКО, которой достанется 25% от цены контракта.

Протяженность будущей трёхполосной дороги составит 2,5 км. Судя по аукционной документации, дорога будет проходить через залесенную гористую территорию. Срок сдачи объекта — до конца 2023 года. Власти предполагают, что в среднем за сутки по дороге будет проезжать более тысячи машин. В перспективе за 20 лет это количество увеличится почти до 2,5 тысяч авто.

Ранее в 2021 году кемеровская компания ООО «Сибдорпроект» выиграла аукцион на разработку проектно-сметной документации новой дороги. ПСД обошлась властям в 11 млн рублей.

По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.

Напомним, что в 2018 года кемеровский бизнесмен Александр Юган продал сектор «Е» группе новосибирских предпринимателей во главе с управляющим партнером АФК «Система» Вадимом Кулубековым. Ранее одним из инвесторов проекта также был основатель сети спортивных центров Coober Никита Слесаренко.

Также стоит отметить, что 15 ноября Azimut Hotels объявила о планах вложить 13 млрд рублей в строительство двух гостиниц в секторе «Б» Шерегеша.