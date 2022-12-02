«Туристическую» часть Чуйского тракта в Новосибирской области расширят вчетверо

В 2023 году продолжится капитальный ремонт трассы Р-256 «Чуйский тракт». В рамках работ планируется расширить часть дороги от Новосибирской области до границы с Алтайским краем до четырёх полос.

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» разрабатывает проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта нескольких участков трассы Р-256 «Чуйский тракт» от Искитима в сторону Алтайского края.

Количество полос этой части дороги планируется увеличить, сравняв участок по ширине с трассой на стороне Алтайского края, сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский в эфире программы «Регион LIFE» на телеканале ОТС.

«Задача – сделать трассу Р-256 «Чуйский тракт» от Искитима до границы с Алтайским краем в четырёхполосном исполнении», — сказал министр во время эфира 1 декабря, отметив, что эти планы начнут реализовывать уже в следующем году.

По словам Анатолия Костылевского, ПСД капремонта остальных участков трассы на территории Новосибирской области будут проектировать в процессе работ.

Чуйский тракт (Р-256) – автомобильная дорога федерального значения, проходящая от Новосибирской области до Монголии по территории Алтайского края и Республики Алтай. Дорога стала единственной в России, вошедшей в список 10 самых красивых автодорог мира по версии научно-популярного журнала National Geographic. Летом 2022 года в Алтайском крае создали аудиогид по достопримечательностям трассы для туристов.

Ранее также сообщалось о том, что для капремонта участков Чуйского тракта на территории Алтайского края и Республики Алтай найдены подрядчики.