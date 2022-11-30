В сибирском посёлке четвёртые сутки нет отопления — глава муниципального образования задержан

Следователи задержали главу Артёмовского муниципального образования Иркутской области, где с субботы отсутствует теплоснабжение. Уголовное дело на чиновника заведено по двум статьям.

Уголовное дело из-за отключения отопления по причине коммунальной аварии в посёлке Артёмовский Иркутской области было заведено по ч.1 ст. 293 УК РФ – «халатность» и ч.1 ст. 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», напомнили в СУ СКР по региону.

В среду, 30 ноября, правоохранители задержали главу муниципального образования Максима Петрова. Чиновник руководит поселением с сентября 2020 года.

«В настоящее время следователями СК при содействии сотрудников полиции проведены обыски в администрации Артёмовского муниципального образования, изъята необходимая документация», — сообщили в следственном комитете.

Коммунальная авария, в результате которой без тепла остались 27 жителей 13 домов, произошла в субботу, 26 ноября. Однако, по данным регионального правительства, местные власти сообщили о ЧП в единую диспетчерскую службу лишь 28 ноября, что усугубило ситуацию.

Отопление в жилые дома до сих пор не поступило, ремонтные работы предполагают завершить в течение недели. При этом, по данным Gismeteo, в эти дни температура воздуха в Артёмовском муниципальном образовании опускается до -34 градусов.

В населённом пункте введён режим ЧС. Для жителей организованы пункты временного размещения, однако пока поселяне переезжать отказываются. Матери с тремя детьми, проживающей в посёлке, была предоставлена квартира из резервного фонда. Другой житель муниципального образования – лежачий больной – определён в медучреждение.

Ранее также сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин попросил доложить ему о промежуточных результатах проверки по факту коммунальной аварии в Новосибирске, приведшей к отключению тепла в почти сотне домов.