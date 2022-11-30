Глава СКР потребовал отчёта о проверке по факту коммунальной аварии в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о ходе проверки по факту прорыва трубопровода в Дзержинском районе Новосибирска. В результате аварии в 30-градусный мороз без тепла осталось около ста жилых домов.

О распоряжении главы СКР сообщили в официальном ТГ-канале ведомства 30 ноября. Доследственная проверка по факту ЧП в Новосибирске началась накануне.

«Председатель СК России поручил доложить о промежуточных результатах проверки по факту коммунальной аварии в Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 ноября на перекрёстке улиц Королёва и Промышленной в Новосибирске произошёл прорыв трубопровода. В результате аварии отопление было отключено в 94 жилых домах, где проживают порядка 14 тыс. человек, а также в одном детском и одном медицинском учреждениях.

Теплотрасса была восстановлена в течение ночи, однако подключение объектов к теплоснабжению продолжилось в первую половину дня 29 ноября. В регионе в эти дни стоят аномальные морозы.

Проверку по факту ЧП также инициировала прокуратура Новосибирской области.

Ранее глава СКР также поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения мемориала в военном городке Новосибирска.