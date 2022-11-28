Уголовное дело из-за отключения тепла в результате аварии заведено в сибирском регионе

После коммунальной аварии в посёлке Артёмовский Иркутской области заведено уголовное дело. В результате ЧП тепла лишились жители более десятка домов.

Уголовное дело заведено по ч.1 ст. 293 УК РФ – «халатность» и ч.1 ст. 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в СУ СКР по Иркутской области 28 ноября.

Как рассказали в следственном комитете, коммунальная авария, в результате которой без теплоснабжения остались жители 13 домов, произошла в посёлке Артёмовский Бодайбинского района в субботу, 26 ноября. В данный момент последствия происшествия устранены.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Допрашиваются должностные лица администрации Артёмовского муниципального образования, а также руководство теплоснабжающей организации. Изучается необходимая документация», — уточнили в СУ СКР по региону.

Напомним, что-то с наступлением морозов в сибирских регионах произошёл ряд коммунальных аварий, связанных с теплоснабжением. Так, без тепла в 30-градусные морозы в результате ЧП на минувших выходных оставались порядка 70 тыс. жителей Абакана Республики Хакасия и полторы тысячи жителей микрорайона в посёлке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. Кроме того, в посёлке Шерегеш Кемеровской области на фоне аварии 27 ноября произошло массовое отключение электроэнергии, а в администрации муниципального образования в те же сутки прорвало отопительную трубу.