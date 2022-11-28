Произошла крупная авария на теплотрассе в Дзержинском районе Новосибирска

Алёна Золотова
 
Произошла крупная авария на теплотрассе в Дзержинском районе Новосибирска
Фото из социальных сетей Анатолия Локтя

Прорван участок теплотрассы на пересечении улиц Королёва и Промышленной в Дзержинском районе Новосибирска. 

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, уже перекрыта магистраль 800 мм под ул. Промышленная для ликвидации аварии. На данный момент идет откачивание воды из камеры для минимизации ущерба от коммунальной аварии.

Движение по улице Промышленной приостановлено, власти предлагают объезжать участок через проспект Дзержинского.

«Нахожусь на месте. Взял руководство штабом по ликвидации аварии на себя», — резюмировал мэр в своем ТГ-канале.

Напомним, что ранее глава Шерегеша попал в реанимации из-за ликвидации коммунальной аварии. Тем временем в Иркутской области заведено уголовное дело в результате отключения отопления вследствие аварии. 

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