Резидентами «Сколково» в этом году стали 26 новосибирских компаний

В 2022 году статус резидентов «Сколково» получили 26 компаний Новосибирской области – более высокий показатель продемонстрировал лишь Санкт-Петербург. Регион в этом году также стал единственным партнёром инновационного фонда, перевыполнившим утверждённые в рамках сотрудничества показатели эффективности.

Сотрудничество фонда «Сколково» с крупными индустриальными компаниями Новосибирской области обсудили 24 ноября в НГТУ, где прошла презентация соответствующих программ и платформ.

Цели сотрудничества фонда с индустриальными компаниями – кооперация организаций с инновационным сообществом, доступ реального сектора экономики к прорывным технологиям и решениям, а также внедрение новых конкурентоспособных продуктов в производство.

Новосибирская область стала одним из первых региональных партнёров «Сколково» в 2019 году. В экосистеме «Сколково» регион представлен ГАУ «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности».

На сегодняшний день уже около ста новосибирских инновационных компаний прошли научно-техническую экспертизу и получили статус участника проекта «Сколково».

Как рассказала в ходе мероприятия заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова, сегодня Новосибирская область является единственным региональным оператором, который выполнил более, чем на 100% все ключевые показатели эффективности на 2022 год (число участников, численность сотрудников, выручка), утверждённые соглашением с фондом «Сколково».

Кроме того, в 2022 году 26 новосибирских компаний обрели статус резидента «Сколково» – это второе место по числу новых участников после Санкт-Петербурга. Ещё пять проектов в настоящее время успешно прошли экспертизу на получение статуса участника и готовят документы юридического лица.

Ирина Мануйлова напомнила, что в регионе также успешно реализуется собственная программа предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. Ежегодно на эти цели из бюджета Новосибирской области выделяется около 70 млн руб. По условиям конкурса, компании-победители софинансируют проекты на сумму, равную предоставленной субсидии.

В 2022 году конкурс проводился дважды, победителями стали 20 компаний. В 2023 году его бюджет планируется увеличить до 150 млн руб.

«Оказание комплексной поддержки инновационным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, осваивающего производство новых высокотехнологичных продуктов – одна из задач, которую ставит перед собой правительство Новосибирской области. Для этого у нас создано «единое окно» для инноваторов – Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности, куда могут обратиться и начинающие стартапы, и состоявшиеся компании», – отметила замгубернатора.

По словам Ирины Мануйловой, взаимодействие крупных индустриальных компаний Новосибирской области с фондом повышает привлекательность инновационной деятельности, создаёт конкурентные преимущества таким предприятием.

Напомним, что в Новосибирской области подвели итоги фестиваля науки NAUKA 0+, прошедшего в регионе с 7 по 18 ноября.