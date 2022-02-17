Новосибирский Технопарк примет участников Стартап-тура-2022

Ежегодное мероприятие фонда «Сколково» — Стартап-тур пройдёт в Новосибирске 18 марта. Проект направлен на поддержку технологического предпринимательства в России и вовлечение регионов в инновационную экосистему страны и мира.

В 2022 году Стартап-тур вновь возвращается в офлайн-формат: Новосибирск примет его у себя уже 18 марта на площадке «Точки Кипения» в Технопарке Новосибирского Академгородка. Программа бесплатная абсолютно для всех участников и включает в себя пять основных частей: конференционную, конкурсную, образовательную, менторскую и онлайн-выставку.

Конференция будет посвящена обсуждению вопросов развития инновационной экосистемы. В ней примут участие представители местных органов власти, корпораций, институтов развития, сферы науки и образования, эксперты Фонда «Сколково». Предприниматели узнают, как получить гранты, где искать поддержку для своих проектов, как их улучшать, развивать и продвигать на новые рынки.

В рамках Стартап-тура традиционно пройдет конкурс, нацеленный на выявление перспективных технологических проектов по нескольким направлениям:

информационные,

биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве,

энергетические и индустриальные технологии.

Всем финалистам вручат приглашение на бесплатное участие в международной конференции Startup Village 2022, которая пройдет в Москве 25 – 26 мая, а победитель конкурса станет обладателем 300 тысяч рублей. При этом в конкурсной программе тура главное – не победа, а участие. Ведь у предпринимателей будет возможность получить обратную связь от членов жюри и полезные советы от менторов, которые проведут индивидуальную работу с конкурсантами. Приём заявок открыт до 4 марта.

Общая менторская панель доступна всем желающим, независимо от участия в конкурсе. Если у вас есть идея или проект, зарегистрируйтесь на сайте, 18 марта на Стартап-туре скажите волонтеру о том, что хотите принять участие в менторской сессии, и в указанное в программе время приходите, чтобы презентовать свой проект и получить экспертную обратную связь.

Образовательные треки Стартап-тура – mini MBA – позволят предпринимателям прокачать свои бизнес-навыки и вывести проект на новый уровень. Они появятся в личном кабинете после регистрации на сайте мероприятия в категории «стартап» и посвящены различным темам — от продвижения до особенностей защиты интеллектуальной собственности.

Для стартапов реализована возможность принять участие в онлайн-выставке технологических проектов Startup Expo 2022, чтобы найти потенциальных клиентов, партнёров и инвесторов, а также получить поддержку в инновационном и научном сообществе.

Кому будет интересно принять участие в Стартап-туре:

— технологическим предпринимателям;

— инвесторам и бизнес-ангелам;

— представителям корпораций и региональных органов власти;

— магистрантам, аспирантам, студентам, молодым ученым;

— представителям инновационной инфраструктуры, сферы науки и образования.

Заявку на бесплатное участие в Стартап-туре и конкурсной программе можно оставить на сайте.

Стартап-тур в Новосибирске пройдет при поддержке Новосибирского областного инновационного фонда — регионального оператора фонда «Сколково».

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