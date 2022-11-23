Более 40 тысяч человек поучаствовали в фестивале науки в Новосибирской области

В Новосибирской области подвели итоги фестиваля NAUKA 0+, который прошёл в регионе с 7 по 18 ноября. На 50 площадках прошло более 160 мероприятий, в которых приняли участие более 40 тысяч участников.

Мероприятия фестиваля, организованного правительством Новосибирской области, прошли в научных институтах Академгородка, вузах, инновационных компаниях, школах, а также учреждениях культуры и спорта региона.

«Научные десанты», в которые вошли лекторы из девяти научных институтов, пяти вузов и четырёх инициативных организаций, работали в четырёх городских округах и 16 областных районах. Они проводили интерактивные игры, квизы и эксперименты с участием слушателей для школьников, студентов и людей старшего поколения.

В рамках фестиваля также прошла выставка в Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН, которую за два дня посетили более 2500 человек.

«Сегодня мы совершенно по-особому оцениваем ресурс, который нам даёт наука. Невозможно представить развитие страны без серьезной научно-технологической повестки, – отметила во время подведения итогов фестиваля заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. – На территории нашего Академгородка, других муниципальных образований растёт целая плеяда молодых учёных, технологических предпринимателей, наши студенты со своими стартапами составляют конкуренцию лучшим проекта Российской Федерации. И огромную роль в формировании приоритетов научно-технологической деятельности играет Фестиваль NAUKA 0+. Это проект, который объединяет и консолидирует жителей нашего региона. Нам есть к чему стремиться, развивая идеи фестиваля. Его проекты и инициативы должны реализовываться не один раз в год, а в течении всего периода, вовлекая новых участников и развиваясь на новых площадках».

Напомним, что в рамках международного форума технологического развития в Новосибирске «Технопром-2022» прошли мероприятия Всероссийского молодёжного научного форума.