На ноябрьской встрече бизнес-клуба НГУЭУ расскажут об успешных кейсах и провалах цифровой трансформации бизнеса

16 ноября Высшая школа бизнеса НГУЭУ проведет очередную встречу бизнес-клуба, где эксперты в области цифровизации поделятся реальным опытом цифровой трансформации бизнеса и расскажут, как пройти этот путь с минимальными рисками. Участие бесплатно.

Запуск процесса цифровой трансформации — уже успех, и каждый маленький шаг будет давать эффект для бизнеса. Но будут и неудачи, к которым нужно быть готовыми.

Участники встречи бизнес-клуба НГУЭУ «Выход в цифру: провалы и достижения» узнают, с какими сложностями чаще всего сталкиваются компании в процессе цифровизации, познакомятся с успешными кейсами «тех, у кого получилось» и первыми узнают о новой программе «MBA – Управление цифровой трансформацией бизнеса».

Программа и спикеры:

— Процесс цифровой трансформации: реальность VS вымысел

Полина Сазонова, директор ИТ-компаний ООО «Десенчери» и Forbi.tech, бизнес-аналитик, практикующий эксперт в области цифровой трансформации бизнеса, преподаватель Высшей школы бизнеса НГУЭУ

— Практика цифровизации: возможности и вызовы для бизнеса

Татьяна Борисенко, руководитель команды «ИМПРО-М», консультант по стратегическому и организационному развитию, реинжинирингу и трансформации бизнеса, бизнес-аналитик, финансовый аналитик

— Алгоритм цифровизации глазами финансового директора

Екатерина Тимочкина, финансовый директор управления продуктами и активами инновационной компании NPM group

— Оцифровка пути клиента

Павел Федотов, основатель и директор маркетингового digital-агентства Fedotov Studio, маркетолог, эксперт в области построения коммуникативной и контент-стратегии

— Презентация новой программы «MBA — Управление цифровой трансформацией бизнеса»

Полина Сазонова, директор ИТ-компаний ООО «Десенчери» и Forbi.tech, бизнес-аналитик, практикующий эксперт в области цифровой трансформации бизнеса, преподаватель Высшей школы бизнеса НГУЭУ

Организаторы приглашают руководителей и собственников компаний, директоров по развитию и других специалистов, которые уже включены в процесс цифровой трансформации или хотят его запустить.

Участие бесплатно, требуется регистрация на сайте.

Дата и время: 16 ноября 2022 г., 18.30-21.00

Место: г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, 5 корп., ауд. 5 – 316

Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (923) 788-88-39 (Анна)

Бизнес-клуб Высшей школы бизнеса НГУЭУ – нетворкинг-площадка для профессиональных менеджеров, собственников бизнеса и тех, кто стремится ими стать. Встречи клуба проходит в формате свободного выступления спикера дня, обсуждения тезисов, общения членов клуба. Участие в заседаниях клуба бесплатно.