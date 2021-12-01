В традиционной рубрике «Бизнес-книга месяца» основатель новосибирского маркетингового digital-агентства Fedotov Studio Павел Федотов поделился своими впечатлениями от книги американского бизнесмена Джейсона Фрайда «Не сходите с ума на работе» и тем, как применял ее положения на практике.

— Послушайте, что я вам скажу. Чтобы добиться чего-то, нужно работать. Чтобы добиться больших результатов, нужно много работать. Забыть про личную жизнь, про путешествия, про свободное время. Работать в выходные и, если надо, в два часа ночи. Работать, как проклятый, чтобы как-нибудь потом получить заветную награду.

Если у вас уже скривилось лицо в недовольную или возмущенную мину, то это хороший симптом, и вы найдете в книге Фрайда подтверждение своей позиции. Если вы узнаете себя и со слезами на глазах соглашаетесь с утверждениями выше, то тоже замечательно — откроете мир без выгорания.

«Хорошая компания — не семья. Это помощник семьи и ее союзник. Она обеспечивает здоровую, способствующую самореализации атмосферу на работе, чтобы, вовремя выключив компьютер, сотрудники снова стали мужьями, женами, родителями, братьями, сестрами и детьми», — говорится в книге.

Джейсон Фрайд, сооснователь компании Basecamp, занимающейся продажей программного обеспечения для управления проектами (как «Битрикс», Asana и другие), в своей книге «Не сходите с ума на работе» утверждает: работать в офисе — классно.

Павел Федотов – основатель маркетингового digital-агентства Fedotov Studio, преподаватель «Первой Академии Маркетинга» в дисциплинах «Контент в SMM» и «Риторика». Автор программы обучающих оффлайн и онлайн-курсов. Организатор форумов и лекториев по маркетингу для предпринимателей, дизайнеров и маркетологов.

Свою организацию он воспринимает, как платформу (примеры платформ: «Авито», Ozon, «Яндекс.Такси»), которая должна быть удобна для пользователей с обеих сторон: для клиентов и для сотрудников.

Эффективность интеллектуального труда напрямую зависит от физического и психического состояния человека, именно поэтому, пишет Фрайд, руководителю своим примером нужно показывать, что хорошо отдыхать — это важно и для профессиональной деятельности. Культ ударного труда — это культ единиц фанатиков и огромного числа простых людей, которые выгорают, глядя на показную продуктивность трудоголиков.

«Трудоголизм — заразная болезнь. И вы не остановите ее распространение, если сами являетесь разносчиком инфекции. Лучше заряжайте всех спокойствием», — утверждает Джейсон Фрайд.

Работать много — плохо. Но продуктивность — это же хорошо?

И тут этот неприятный человек говорит, мол, нет, и продуктивность — тоже не хорошо. Эффективность — вот что важно. Не нужно стараться выполнить как можно больше задач, важно оценить, какие из задач действительно требуют внимания, а какие можно упростить или вовсе не делать. Лучшая задача, говорит Фройд, это та, от которой можно отказаться без ущерба для результата.

Про культуру отказа Джейсон Фройд пишет следующее: «Говорите «нет», потому что за «нет» кроется множество возможностей, а за «да» только одна. Сказав «да», вы исчерпали выбор. Дверь ко всем альтернативным возможностям захлопнулась, перспективы завтрашнего дня ограничены.

«Нет» спокойное и трудное. «Да» легкое, но суетливое».

В качестве предварительного итога мы имеем следующее. Работать в стиле книги «Не сходите с ума на работе» — это заниматься работой только в рабочее время, относиться к коллегам как к коллегам, а не как к друзьям, часто говорить «нет» в ответ на предложения поучаствовать в очередном проекте даже начальству, искоренять трудоголизм и жертву корпорации… Кажется, мы с вами только что снесли все столбы, на которых держится российский офис. Что же служит опорой и движущей силой для компании, принимающей такие принципы?

Доверие и уважение. Доверие к коллегам и к их профессионализму. Но доверие не безусловное, а заслуженное. Фройд называет это «аккумулятором доверия» (нашему уху привычней «кредит доверия»). Если уровень заряда доверия к определенному коллеге низкий, то вся его работа будет восприниматься как нечто требующее перепроверки, то есть как некачественная. И в компании может быть выстроена культура, при которой доверие считается ключевым ресурсом.

«Высокая трудовая этика — отнюдь не готовность по первому зову работать, сколько прикажут. Это умение держать слово, трудиться весь день, уважать себя, клиентов и коллег, не тратить время зря и не создавать людям лишних забот. Создавать трудовую этику — значит быть надежным человеком, на которого можно рассчитывать и с которым приятно работать».

Уважение к коллегам и их пространству — еще одно качество компании, в которой хочется работать. Не писать после рабочего дня, не отвлекать в отпуске, не врываться в чат с идеей в голосовом сообщении, не пытаться пропихнуть задачу, потому что «там дел на 5 минут, тебе сложно, что ли». Взаимное уважение границ дает возможность каждому члену команды ощущать себя целостным, самостоятельным специалистом.

Вы скажете: «Это все в США, в России так не получится, менталитет другой». Как говорил Генри Форд, «если вы думаете, что вы не сможете — вы правы. Если думаете, что сможете — вы тоже правы». Не получится, если не делать.

Если говорить про нашу компанию, то Fedotov Studio сделала шаг на пути к такой организации. Уже полгода мы работаем по четыре дня в неделю. В отпуске сотрудники удаляют приложение «Битрикс» с телефона. Начинаем рабочий день в комфортное для каждого время. Заканчиваем так же, когда закрываем задачи. Отгулы и больничные оплачиваются 100% вне зависимости от стажа. Есть фонд на здоровье сотрудников, близких людей и их домашних животных, из которого можно получить финансовую поддержку. Прибыль компании растет, коллеги меньше болеют, отгулы берут так же, как раньше, более счастливы и предлагают более смелые идеи.

Поэтому, по нашему опыту, создать такую компанию возможно.

Если вы готовы, то вот три простых шага.

Шаг первый — принять, что это реально.

Шаг второй — прочитать книгу «Не сходите с ума на работе» Джейсона Фройда.

Шаг третий — наметить план и постепенно, без спешки реализовывать. И вы увидите, как вы сами, ваши коллеги и все окружение начнет меняться, а эффективность и прибыль компании — расти.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на ящик ks@ksonline.ru с темой письма «Бизнес-книга месяца».