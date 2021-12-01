Бизнес-книга месяца. Джейсон Фрайд. «Не сходите с ума на работе»

Дмитрий Катаев
 
Джейсон Фрайд. «Не сходите с ума на работе»
Фото: litres.ru

В традиционной рубрике «Бизнес-книга месяца» основатель новосибирского маркетингового digital-агентства Fedotov Studio  Павел Федотов поделился своими впечатлениями от книги американского бизнесмена Джейсона Фрайда «Не сходите с ума на работе» и тем, как применял ее положения на практике.

— Послушайте, что я вам скажу. Чтобы добиться чего-то, нужно работать. Чтобы добиться больших результатов, нужно много работать. Забыть про личную жизнь, про путешествия, про свободное время. Работать в выходные и, если надо, в два часа ночи. Работать, как проклятый, чтобы как-нибудь потом получить заветную награду.

Если у вас уже скривилось лицо в недовольную или возмущенную мину, то это хороший симптом, и вы найдете в книге Фрайда подтверждение своей позиции. Если вы узнаете себя и со слезами на глазах соглашаетесь с утверждениями выше, то тоже замечательно — откроете мир без выгорания.

«Хорошая компания — не семья. Это помощник семьи и ее союзник. Она обеспечивает здоровую, способствующую самореализации атмосферу на работе, чтобы, вовремя выключив компьютер, сотрудники снова стали мужьями, женами, родителями, братьями, сестрами и детьми», — говорится в книге.

Джейсон Фрайд, сооснователь компании Basecamp, занимающейся продажей программного обеспечения для управления проектами (как «Битрикс», Asana и другие), в своей книге «Не сходите с ума на работе» утверждает: работать в офисе — классно.

Павел Федотов – основатель маркетингового digital-агентства Fedotov Studio, преподаватель «Первой Академии Маркетинга» в дисциплинах «Контент в SMM» и «Риторика». Автор программы обучающих оффлайн и онлайн-курсов. Организатор форумов и лекториев по маркетингу для предпринимателей, дизайнеров и маркетологов.

Свою организацию он воспринимает, как платформу (примеры платформ: «Авито», Ozon, «Яндекс.Такси»), которая должна быть удобна для пользователей с обеих сторон: для клиентов и для сотрудников.

Эффективность интеллектуального труда напрямую зависит от физического и психического состояния человека, именно поэтому, пишет Фрайд, руководителю своим примером нужно показывать, что хорошо отдыхать — это важно и для профессиональной деятельности. Культ ударного труда — это культ единиц фанатиков и огромного числа простых людей, которые выгорают, глядя на показную продуктивность трудоголиков.

«Трудоголизм — заразная болезнь. И вы не остановите ее распространение, если сами являетесь разносчиком инфекции. Лучше заряжайте всех спокойствием», — утверждает Джейсон Фрайд.

Работать много — плохо. Но продуктивность — это же хорошо?

И тут этот неприятный человек говорит, мол, нет, и продуктивность — тоже не хорошо. Эффективность — вот что важно. Не нужно стараться выполнить как можно больше задач, важно оценить, какие из задач действительно требуют внимания, а какие можно упростить или вовсе не делать. Лучшая задача, говорит Фройд, это та, от которой можно отказаться без ущерба для результата.

Павел Федотов
Павел Федотов. Фото предоставлено спикером

Про культуру отказа Джейсон Фройд пишет следующее: «Говорите «нет», потому что за «нет» кроется множество возможностей, а за «да» только одна. Сказав «да», вы исчерпали выбор. Дверь ко всем альтернативным возможностям захлопнулась, перспективы завтрашнего дня ограничены.

«Нет» спокойное и трудное. «Да» легкое, но суетливое».

В качестве предварительного итога мы имеем следующее. Работать в стиле книги «Не сходите с ума на работе» — это заниматься работой только в рабочее время, относиться к коллегам как к коллегам, а не как к друзьям, часто говорить «нет» в ответ на предложения поучаствовать в очередном проекте даже начальству, искоренять трудоголизм и жертву корпорации… Кажется, мы с вами только что снесли все столбы, на которых держится российский офис. Что же служит опорой и движущей силой для компании, принимающей такие принципы?

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Скриншот предоставлен Павлом Федотовым

Доверие и уважение. Доверие к коллегам и к их профессионализму. Но доверие не безусловное, а заслуженное. Фройд называет это «аккумулятором доверия» (нашему уху привычней «кредит доверия»). Если уровень заряда доверия к определенному коллеге низкий, то вся его работа будет восприниматься как нечто требующее перепроверки, то есть как некачественная. И в компании может быть выстроена культура, при которой доверие считается ключевым ресурсом.

«Высокая трудовая этика — отнюдь не готовность по первому зову работать, сколько прикажут. Это умение держать слово, трудиться весь день, уважать себя, клиентов и коллег, не тратить время зря и не создавать людям лишних забот. Создавать трудовую этику — значит быть надежным человеком, на которого можно рассчитывать и с которым приятно работать».

Уважение к коллегам и их пространству — еще одно качество компании, в которой хочется работать. Не писать после рабочего дня, не отвлекать в отпуске, не врываться в чат с идеей в голосовом сообщении, не пытаться пропихнуть задачу, потому что «там дел на 5 минут, тебе сложно, что ли». Взаимное уважение границ дает возможность каждому члену команды ощущать себя целостным, самостоятельным специалистом.

Вы скажете: «Это все в США, в России так не получится, менталитет другой». Как говорил Генри Форд, «если вы думаете, что вы не сможете — вы правы. Если думаете, что сможете — вы тоже правы». Не получится, если не делать.

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Скриншот предоставлен Павлом Федотовым

Если говорить про нашу компанию, то Fedotov Studio сделала шаг на пути к такой организации. Уже полгода мы работаем по четыре дня в неделю. В отпуске сотрудники удаляют приложение «Битрикс» с телефона. Начинаем рабочий день в комфортное для каждого время. Заканчиваем так же, когда закрываем задачи. Отгулы и больничные оплачиваются 100% вне зависимости от стажа. Есть фонд на здоровье сотрудников, близких людей и их домашних животных, из которого можно получить финансовую поддержку. Прибыль компании растет, коллеги меньше болеют, отгулы берут так же, как раньше, более счастливы и предлагают более смелые идеи.

Поэтому, по нашему опыту, создать такую компанию возможно.

Если вы готовы, то вот три простых шага.

Шаг первый — принять, что это реально.

Шаг второй — прочитать книгу «Не сходите с ума на работе» Джейсона Фройда.

Шаг третий — наметить план и постепенно, без спешки реализовывать. И вы увидите, как вы сами, ваши коллеги и все окружение начнет меняться, а эффективность и прибыль компании — расти.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на ящик ks@ksonline.ru с темой письма «Бизнес-книга месяца».

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