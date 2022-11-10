Сбившего ребёнка новосибирского депутата отстранили от исполнения полномочий

Депутат Совета депутатов Татарска Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребёнка и скрывшийся с места происшествия в конце октября, временно отстранён от исполнения депутатских полномочий по требованию межрайонной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, требование отстранить депутата от исполнения обязанностей направил в следственные органы исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора.

«По результатам рассмотрения требования следователь направил в Татарский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий и о временном отстранении от исполнения обязанностей на выборной должности депутата», — рассказали в надзорном ведомстве, сообщив, что требование удовлетворено.

Напомним, 67-летний депутат Совета депутатов Татарска, директор районного дорожно-ремонтного управления Сергей Мамонтов наехал на шестилетнего ребёнка на автомобиле и скрылся с места происшествия 30 октября. После того, как машину объявили в розыск, он явился в отдел полиции.

Пострадавший ребёнок в тяжёлом состоянии был госпитализирован в местное медучреждение, а позже отправлен на вертолёте в областную больницу.

По факту произошедшего в отношении депутата были возбуждены дела об административном правонарушении по 12.24 (нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). По этим статьям народный избранник был отправлен под стражу на 11 суток.

Позже по требованию областной прокуратуры в отношении депутата возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). «Единая Россия» исключила Мамонтова из партии.