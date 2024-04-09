Дело красноярского депутата Александра Глискова направлено в суд

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края за получение взятки, сообщает пресс-служба ведомства. Как пишет ТАСС, речь идет про бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова.

«По версии следствия в период с марта по май 2017 года обвиняемый выдвинул через посредника требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 млн рублей за действия и бездействия в пользу взяткодателя, способствование их совершению другими лицами, а также общее покровительство по службе в пользу последнего и представляемого им юридического лица. Заместитель руководителя государственного предприятия передал должностному лицу через посредников часть из указанной суммы взятки в размере 1 млн рублей», — утверждают в ведомстве.

Напомним, что парламентарий находится в СИЗО с начала ноября 2023 года. Накануне в телеграм-канале Александра Глискова разместили копию жалобы на постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, адресованную генпрокурору РФ Игорю Краснову. «Считаю дело заказным, политическим и сфабрикованным. На это указывает тот факт, что предъявленное обвинение является расплывчатым и неконкретным, содержит взаимоисключающие утверждения, противоречит науке уголовного права, практике его применения судами и здравому смыслу», — говорится в тексте документа.

По словам Глискова, дело возбудили по заявлению экс-депутата горсовета Самеда Юсубова, руководившего дорожным предприятием «КрайДЭО». Юсубов также находился под следствием, однако суд прекратил дело на основании истечения срока уголовного преследования на следующий день после завершения следствия по делу Глискова, которое теперь по существу рассмотрит Центральный райсуд Красноярска.

Помощник руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова Роман Крастелев заявлял, что уголовное преследование депутата вызвано его принципиальной позицией, критикой деятельности госучреждений и недобросовестных чиновников.

Местные жители записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором просили взять дело на личный контроль.

Личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на личное поручительство либо на иную другую, не связанную с лишением свободы, за Александра Глискова подписали лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат красноярского Законодательного собрания Алексей Кулеш, российские государственные и политические деятели, депутаты Госдумы.