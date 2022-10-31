Арестован депутат из Татарска, оставивший ребенка на дороге после ДТП

31 октября суд признал виновным директора татарского дорожно-ремонтного управления, депутата Совета депутатов Татарска Сергея Мамонтова в ДТП с участием малолетнего мальчика. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района рассмотрел административное дело в отношении Сергея Мамонтова. Судом установлено, что водитель совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия.

«Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что сбитого шестилетнего мальчика привезут на вертолёте в областную больницу Новосибирска.

Напомним, что 31 октября в отношении Мамонтова возбудили уголовное дело. Он был исключен из партии «Единая Россия».