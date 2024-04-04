Суд в Красноярске не выпустил из СИЗО депутата Александра Глискова

Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции оставил без изменения решение Центрального районного суда Красноярска по мере пресечения в отношении депутата Законодательного собрания края Александра Глискова. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

«Красноярский краевой суд оставил меру пресечения депутату Глискову прежней — оставить его под стражей до 29 апреля 2024 года по решению, принятому еще Центральным районным судом г. Красноярска», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова задержали 1 ноября 2023 года, тогда же в рабочем кабинете депутата прошел обыск. Уже к вечеру пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в его отношении по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а на следующий день парламентария отправили в СИЗО. Защита Глискова так и не смогла обжаловать его арест.

Коллеги Александра Глискова заявили о том, что уголовное преследование депутата вызвано его принципиальной позицией, критикой деятельности госучреждений и недобросовестных чиновников. Местные жители записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором просили взять дело на личный контроль.

Личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на личное поручительство либо на иную другую, не связанную с лишением свободы, за Александра Глискова подписали лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат красноярского Законодательного собрания Алексей Кулеш, российские государственные и политические деятели, депутаты Госдумы — Станислав Наумов, Василина Кулиева, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Ранее мы писали о завершении следствия по делу Александра Глискова.