Предприниматели оценили состояние бизнеса после введения мобилизации

Стали известны результаты опроса российских бизнесменов, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена РФ в октябре 2022 года. Главной проблемой, на которую ссылались респонденты, оказался спад спроса на товары и услуги. В целом опрошенные отметили, что несмотря на санкции и мобилизацию, экономика устояла, а в ряде отраслей наметилась положительная динамика.

Участие в опросе приняли в том числе новосибирские предприниматели. В регионе исследование координировал новосибирский бизнес-омбудсмен Николай Мамулат.

Экономика России, по мнению предпринимателей, справилась с изменением социально-экономической конъюнктуры. Если 10,5% опрошенных заявили, что не смогли справиться с последствиями санкционных ограничений, то 16,3% не заметили их вовсе. 55,4% полностью адаптировались или продолжают адаптацию к западным санкциям. То есть большая часть сообщества выдержала последствия санкций.

Также большинство бизнесменов заявило о преодолении санкционных ограничений. Чаще всего бизнесмены находили новых поставщиков критических важных продуктов (23,6%) или использовали аналогичные продукты из России (22,3%) и из-за рубежа (13,5%).

Лишь 6% опрошенных отметили, что бизнес пришлось или вскоре придется закрыть. Статистические данные подтверждают настроения среди предпринимателей. На 10 октября 2022 году статус МСП имеет более 142 тысяч бизнесменов.

В опросе участвовали 5760 предпринимателей из всех регионов России. 74% респондентов относятся к микробизнесу, 21% – к малому, 3,4% – к среднему и 1,6% – к крупному. 23% опрошенных занимаются торговлей непродовольственными товарами, еще 11% – продовольственными. 8% представляют общепит, по 7,5% приходится на обрабатывающие производства, а также строительство и производство стройматериалов. 7,3% – сектор бытовых услуг, 5,2% – сельское и лесное хозяйство, 3,9% – образование, 3,5% – гостиничный и туристический бизнес. Каждая из остальных отраслей не превышает доли в 3% от общего числа респондентов.

«На протяжении двух последних лет количество МСП варьируется от 137 тысяч до 145 тысяч. После очередных изменений в экономике количество зарегистрированных субъектов идет на спад, но через пару месяцев вновь начинается прирост. В июле-августе одним из факторов, повлиявших на реестр МСП, стали мероприятия ФНС по исключению недействующих субъектов. Однако в целом наблюдается положительная динамика», — объяснил «Континенту Сибирь» варьирование числа зарегистрированных Николай Мамулат.

Введенная в России частичная мобилизация коллективы большинства опрошенных (66%) не затронула. У 34% респондентов все же мобилизовали какую-то часть сотрудников. Более чем половине (58,6%) из тех, у кого сотрудников мобилизовали, замещение сотрудников не потребовалось, либо замена была найдена очень быстро. Не смогли пока найти замену для выбывших сотрудников только 19%.

64% предпринимателей отмечают спад спроса как наиболее негативно влияющий фактор на их бизнес. Дефицит кадров (34,2%) и оборотных средств и кассовые разрывы (28,9%) оказались менее острой проблемой.

При этом согласно расчетам Росстата, индекс промышленного производства в июле 2022 года сократился на 0,5% (по сравнению с июлем 2021 года). В Новосибирской области индекс составил 101,8% к уровню 9 месяцев прошлого года и превысил среднероссийский показатель 100,4%. Это может говорить в целом о восстановлении производственной сферы.

«Работа по поддержке деловой активности в Новосибирской области сосредоточена по разным направлениям. Это не только выявление проблем, но и развитие предпринимательской инициативы, защита прав бизнеса. Вопросам сохранения экономики и производства обеспечено пристальное внимание, — прокомментировал «Континенту Сибирь» Николай Мамулат. — Несмотря на целый набор негативных факторов, с которым столкнулась российская экономика в последние годы, Новосибирская область прошла этот тяжелый период относительно плавно».