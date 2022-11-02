Золоторудная компания «Омчак» рассчитывает взыскать с бывшего дочернего предприятия 1 млрд рублей

АО ЗРК «Омчак» обратилось в суд для того, чтобы взыскать порядка 1 млрд рублей со своего бывшего дочернего предприятия на Алтае — ООО «Золото Курьи».

Напомним, что в 2019 году в ООО «Золото Курьи» была введена процедура банкротства. На тот момент заявлялось, что средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и вознаграждения арбитражного управляющего. Однако в дальнейшем временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежоспособности организации. С целью ее финансового оздоровления кредиторы приняли решение ввести в организации внешнее управление.

ООО «Золото Курьи» зарегистрировано в 2009 году как дочернее предприятие ОАО «Бурятзолото». Основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). В 2016 году ООО «Золото Курьи» приобрело АО ЗРК «Омчак». По данным «СПАРК-Интерфакс», с августа 2019 года 100% «Золото Курьи» принадлежит ООО «Алт авто строй» (Барнаул). Текущая сумма исковых требований к ООО «Золото Курьи», по данным Rusprofile, составляет 1,9 млрд рублей.

Оно было введено в 2020 году сроком на 18 месяцев. В августе 2021 года ООО «Золото Курьи» вышло из процедуры внешнего управления в рамках банкротства. Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между компанией и ее кредиторами.

Тем не менее, АО ЗРК «Омчак» 26 октября 2022 года подало заявление на взыскание с ООО «Золото Курьи» 697,3 млн рублей. Подробности по иску пока не доступны в картотеке арбитражного суда. Заседание по делу назначено на 1 декабря.

Помимо этого компания подала заявление на арест имущества и денежных средств алтайского предприятия для обеспечения иска. 31 октября алтайский арбитражный суд отказал в аресте.

Также АО ЗРК «Омчак» подало иск на 292,2 тысячи рублей в отношении ООО «Золото Курьи» с последующим арестом имущества на сумму исковых требований. Речь идет о перечислениях по договору займа и процентам по ним. 5 декабря дело будет рассмотрено в суде.

