В Новосибирске за последний год срок строительства новостроек сократился на 2,5 месяца

По данным платформы TrendAgent, средний срок строительства новых объектов жилой недвижимости в Новосибирске за последний год снизился на 2,5 месяца. Об этом сообщила операционный директор компании TrendAgent Мария Иванова в рамках конференции «#Тренды 2022. Тенденции развития рынка недвижимости от основных участников индустрии».

В 2022 году средний срок возведения дома в Новосибирске составил 26,56 месяцев. Годом ранее этот срок был выше – 29,07 месяцев. Для сравнения: в Москве срок строительства жилого дома от старта продаж до заселения в 2022 году составил 32,47 месяцев, в Санкт-Петербурге – 32 месяца, в Ростове-на-Дону – 26,56 месяцев, а в Краснодаре – 22,7 месяцев.

В столичных регионах средний срок строительства остался на прежнем уровне. В 2021 в Москве он составлял 32,1 месяцев, в Санкт-Петербурге – 31,17 месяцев.

«Один из популярных трендов, к которому стремятся девелоперы – снижение среднего срока строительства дома. Мы проанализировали в каждом городе срок от старта продаж до выдачи ключей и пока существенных тенденций снижения статистика не отражает. В столицах средний срок составил 2,5 года. Наименьший срок зафиксирован на юге России, где наиболее благоприятные условия для строительства», – отметила

Мария Иванова.