В Новосибирской области впервые собрали штаб по обеспечению режима «базовой готовности» региона

Власти Новосибирской области провели первое заседание штаба по обеспечению режима базовой готовности, объявленному для ряда регионов в связи с указом президента РФ Владимира Путина.

Заседание штаба по обеспечению режима базовой готовности прошло в правительстве региона 25 октября.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в структуру, созданную 21 октября, вошли представители региональной власти, а также территориальных подразделений Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии.

«Участники совещания обсудили вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, что указ о введении в регионах страны разных режимов готовности в связи с проведением специальной военной операции президент России Владимир Путин подписал 19 октября. В Новосибирской области в соответствии с этим решением был введён режим базовой готовности. Как заверили в областном правительстве, дополнительных ограничительных мер для населения этот статус не предусматривает.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что первый этап мобилизации в регионе завершится до 30 октября.