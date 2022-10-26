Андрей Травников сказал, когда завершится частичная мобилизация в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что задание по мобилизации будет выполнено в регионе до конца текущей недели.

В прямом эфире «Вести Новосибирск» 26 октября Андрей Травников назвал срок окончания мобилизационных мероприятий в регионе.

«Если говорить строгим юридическим языком, то частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ. Пока он действует, мобилизация продолжается. Но кроме указа есть задание на призыв, который выдает Минобороны РФ. Новосибирская область действует строго в соответствии с заданием. Никто не ставит задачу перевыполнять его или опережать по срокам. Исходя из указа для нашего региона, мы понимаем, что сможем выполнить план до конца недели», — отметил глава региона.

Также Андрей Травников подчеркнул, что всех мобилизованных многодетных отцов вернут домой. По мнению губернатора, если мужчина остался в зоне проведения спецоперации, то это «личное решение служить Родине».

Напомним, что ранее суд в Кузбассе отказал призывнику в освобождении от мобилизации.