Экс-глава омского УФНС взят под стражу

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения начальнику контрольно-ревизионного управления МЧС России, ранее возглавлявшему УФНС по Омской области, Владимиру Репину. Задержанный накануне чиновник отправлен в СИЗО.

Мера пресечения будет действовать до 17 декабря, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции 21 октября.

В сообщении подтверждается, что Репину выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, вместе с Владимиром Репиным под стражу до 17 декабря заключены генеральный директор омского предприятия по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый по ч.5 ст. 291 УК РФ – дача взятки в особо крупном размере, и адвокат Григорьев Д.А., обвиняемый по ч.4 ст. 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Напомним, бывший глава управления Федеральной налоговой службы по Омской области, ныне начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин был задержан накануне. Сообщалось, что этому предшествовала выемка документов в офисе омского УФНС.