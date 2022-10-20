Перешедший в головное управление МЧС экс-глава омской «налоговой» задержан

Задержан бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области, начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин. По неофициальной информации ему инкриминируют получение взятки.

О задержании чиновника сообщило омское издание БК55 20 октября со ссылкой на источники. Отмечается, что в отношении Репина по материалам УФСБ по региону возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

По данным источника издания, дело заведено после выемки документов в омском управлении УФНС. Сам экс-глава ведомства задержан в Москве.

Владимир Репин работал в УФНС России по Омской области с декабря 2011 года. С15 декабря он был заместителем главы ведомства, затем с 22 декабря – исполняющим обязанности руководителя управления, а с 21 сентября 2012 года – руководителем. В мае 2022 года он покинул должность, а 7 июля того же года получил пост начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Репин — государственный советник РФ второго класса. Имеет ряд государственных наград, в том числе – от Министерства образования и Министерства обороны РФ, Следственного комитета РФ, ФНС и ФССП России.

Напомним, 20 октября стало известно об уголовном деле в отношении очередного чиновника администрации Томской области.