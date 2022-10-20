В Томской области местный предприниматель и заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителю начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области и предпринимателя. Их фамилии в управлении Следственного комитета по региону не разглашают.

«Обвиняемая, действуя с целью создания видимости результативного освоения денежных средств, предназначенных для предоставления грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Томской области, в сентябре 2019 года предложила знакомому томскому предпринимателю приобрести такой кооператив и обратиться за получением государственной поддержки, указав в заявке завышенные целевые показатели по количеству рабочих мест, заработной плате и объему производства и выручки, что и было им сделано», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Чиновница подписала соглашение о предоставлении гранта в размере 14 млн рублей знакомому. Предприниматель совместно с партнером по бизнесу предоставил фиктивные документы о понесенных расходах для возмещения денег. Полученными средствами обвиняемые распорядились на свое усмотрение.

На текущий момент расследование завершено, материалы направлены в суд.

Напомним, что на этой неделе было заведено очередное уголовное дело по отношению к высокопоставленному томскому чиновнику.