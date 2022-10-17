Ещё один экс-замгубернатора Томской области попал под уголовное дело

В Томской области задержан бывший вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, его подозревают в хищении средств при строительстве школы. На прошлой неделе второе уголовное дело было возбуждено в отношении другого заместителя главы региона – Юрия Гурдина.

О задержании бывшего заместителя губернатора Томской области сообщает СУ СКР по региону 17 октября.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на собственные источники, речь идёт о Евгении Паршуто, отвечавшем в областном правительстве за строительство и развитие и инфраструктуры.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника заведено по ч.3 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ — организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ.

По предварительным данным, в декабре 2019 года управление территориального развития администрации Томского района заключило контракт на строительство общеобразовательной школы в селе Корнилово с ООО «СпецМонтажСтрой». Сумма соглашения составила более 325 млн руб. В это же время структура также заключила госконтракт на выполнение контроля этих работ с ООО «Строительная лаборатория».

В 2020 году «Строительная лаборатория» направила застройщику школы более 20 предписаний об устранении нарушений, однако они не были выполнены. В итоге работы не соответствовали нормативным требованиям и проектной документации, а техническое состояние конструкций здания угрожало безопасности.

«Зная об указанных обстоятельствах, подозреваемый, организуя деятельность государственной инспекции строительного надзора (ГСН) и департамента строительства и архитектуры Томской области, дал незаконное указание начальнику ГСН о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, а начальнику департамента – о подготовке соглашения о расторжении муниципального контракта с ООО «Строительная лаборатория», — рассказали в следственном комитете.

После этого бывший вице-губернатор незаконно поручил первому заместителю главы администрации Томского района принять и оплатить работы на сумму порядка 14 млн руб. В эту сумму правоохранители оценили имущественный вред, нанесённый муниципальному образованию.

Стоит отметить, что Евгений Паршуто добровольно уволился из областной администрации в мае. Тогда же правительство региона покинул ещё один бывший вице-губернатор региона Юрий Гурдин, ныне проходящий по уголовным делам об организации растраты и использовании подложных документов. Уход чиновников последовал за отставкой экс-главы Томской области Сергея Жвачкина.