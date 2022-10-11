Арестованного за растрату экс-замгубернатора Томской области заподозрили в покупке поддельных дипломов

В отношении бывшего сотрудника администрации Томской области заведено уголовное дело об использовании фальсифицированных дипломов. Есть данные о том, что речь идёт о бывшем заместителе главы региона Юрии Гурдине, арестованном по подозрению в крупной растрате.

Уголовное дело заведено по ч.3 ст.327 УК РФ — использование заведомо подложного документа, сообщили в СУ СКР по Томской области 11 октября.

Отмечается, что эпизод выявлен в ходе расследования уже возбуждённого в отношении фигуранта уголовного дела.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идёт о бывшем заместителе губернатора Томской области Юрии Гурдине, задержанном в июле по обвинению в организации и совершении растраты на сумму более 70 млн руб.

По данным следствия, подозреваемый приобрёл поддельные дипломы о высшем образовании Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского государственного университета. Документы требовались чиновнику для получения должности в администрации региона.

«Указанные документы он использовал, находясь в занимаемой должности с 2017 года по май 2022 года», — сообщили в следственном комитете.

Юрий Гурдин покинул администрацию Томской области в мае 2022 после отставки главы региона Сергея Жвачкина. Заместителем губернатора области он был назначен в 2012 году.

Сейчас Гурдин находится под стражей, его арест продлён до 19 декабря.