Председатель Законодательного Собрания Новосибирский области Андрей Шимкив прокомментировал добровольное участие депутатов в спецоперации на Украине. Спикер подчеркнул, что брони от мобилизации у депутатов нет.

Отвечая на вопрос журналистов во время перерыва 25-й сессии Заксобрания, отпустит ли региональный парламент своего первого вице-спикера участвовать в спецоперации по освобождению Донбасса, Андрей Шимкив сказал: «Таких людей, как Панфёров, трудно удержать. Я уверен, что он будет достойно защищать нашу Родину, как он это делал в других кампаниях». Председатель Заксобрания также отметил, что если депутатам придут повестки, то они «также пойдут служить и будут защищать Родину, брони у них нет».

О том, что Андрей Панфёров подал рапорт об участии в боевых действиях на Донбассе, стало известно 23 сентября. В беседе с «Континентом Сибирь» первый вице-спикер Заксобрания подчеркнул, если его не возьмут на фронт в рамках мобилизации, он вступит в отряд добровольцев. Панфёров также отметил, что готов выполнять задачи в составе любого подразделения.

Напомним, 27 сентября заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, «единоросс» Евгений Яковенко заявил о намерении отправиться на фронт в рамках военной спецоперации на Украине в качестве добровольца

На этой неделе правительство Новосибирской области опубликовало проект закона «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации». В нем предложен список мер социальной поддержки мобилизованных граждан.