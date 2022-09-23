Вице-спикер новосибирского Заксобрания подал рапорт об отправке на спецоперацию

Юлия Моисеева
 
Андрей Панфёров
Андрей Панфёров. Фото Михаила Перикова

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров подал рапорт об участии в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Донбассе.

О намерении принять участие в военной спецоперации на Украине Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь» 23 сентября.

«Да, я изъявил желание вступить в ряды Вооружённых Сил РФ, чтобы защищать интересы нашей страны, — подтвердил данные «Континента Сибирь» Андрей Панфёров. — Вопрос о создании добровольческих отрядов от каждого региона, в том числе от Новосибирской области, где я также был готов служить, я поднял ещё 19 февраля 2022 года. Но сейчас, когда уже фактически идёт мобилизация, это вопрос не слов, а поступков».

Андрей Панфёров подчеркнул, что, если его не возьмут на фронт в рамках мобилизации, он вступит в отряд добровольцев. Он также отметил, что готов выполнять задачи в составе любого подразделения.

«Никаких преференций для меня создавать не надо, никаких особых условий. В какое подразделение меня отправят, туда и пойду. Единственное, не коневодом, не водовозом и не в полевой банно-прачечный комбинат. Все остальные задачи я готов выполнять», — сообщил Андрей Панфёров.

Андрей Панфёров — военнослужащий 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, учился в Военно-дипломатической академии ГШ ВС РФ в Москве.

Напомним, что вице-спикер также разъяснил «Континенту Сибирь» условия первого этапа частичной мобилизации в России.

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