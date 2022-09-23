Вице-спикер новосибирского Заксобрания подал рапорт об отправке на спецоперацию

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров подал рапорт об участии в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Донбассе.

О намерении принять участие в военной спецоперации на Украине Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь» 23 сентября.

«Да, я изъявил желание вступить в ряды Вооружённых Сил РФ, чтобы защищать интересы нашей страны, — подтвердил данные «Континента Сибирь» Андрей Панфёров. — Вопрос о создании добровольческих отрядов от каждого региона, в том числе от Новосибирской области, где я также был готов служить, я поднял ещё 19 февраля 2022 года. Но сейчас, когда уже фактически идёт мобилизация, это вопрос не слов, а поступков».

Андрей Панфёров подчеркнул, что, если его не возьмут на фронт в рамках мобилизации, он вступит в отряд добровольцев. Он также отметил, что готов выполнять задачи в составе любого подразделения.

«Никаких преференций для меня создавать не надо, никаких особых условий. В какое подразделение меня отправят, туда и пойду. Единственное, не коневодом, не водовозом и не в полевой банно-прачечный комбинат. Все остальные задачи я готов выполнять», — сообщил Андрей Панфёров.

Андрей Панфёров — военнослужащий 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, учился в Военно-дипломатической академии ГШ ВС РФ в Москве.

Напомним, что вице-спикер также разъяснил «Континенту Сибирь» условия первого этапа частичной мобилизации в России.