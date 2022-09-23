В Новосибирской области заработала «горячая линия» о частичной мобилизации

Для жителей Новосибирской области заработал телефон «горячей линии» для разъяснений по вопросам частичной мобилизации. Как сообщили в правительстве региона, это сделано во избежание распространения недостоверной информации.

Получить официальную информацию по вопросам частичной мобилизации новосибирцы могут по телефону «горячей линии» 122, сообщает Telegram-канал областного правительства 23 сентября.

По этому номеру можно дозвониться как с мобильного, так и со стационарного телефона. Звонок при этом будет бесплатным.

«В рамках задачи, поставленной правительством РФ, с целью предотвращения распространения ложной и фейковой информации открыта горячая линия для оперативного информирования населения о деталях частичной мобилизации», – приводят в правительстве Новосибирской области слова вице-губернатора Юрия Петухова.

Кроме того, в ближайшее время в регионе будет налажено информирование жителей по вопросам частичной мобилизации через МФЦ. По данным областного правительства, эту задачу планируется решить «в кратчайшие сроки».

Напомним, что в частичная мобилизация в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе была объявлена в России 21 сентября. «Континент Сибирь» выяснил, какие категории граждан под неё попадут. В пятницу в Минобороны РФ уточнили, кого призывать на фронт пока не станут.