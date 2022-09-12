Кадровые вопросы обсудили участники Сибирского строительного форума в Новосибирске

7-9 сентября в Новосибирске прошел Сибирский строительный форум. В рамках мероприятия участникам форума рассказали о национальном проекте «Производительность труда».

Одной из главным тем Сибирского строительного форума стали кадровые вопросы, в том числе подготовка и переподготовка специалистов в строительной отрасли. Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития (РЦК АИР) сообщили, какие возможности дает нацпроект для развития компетенций персонала.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Основная задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. По данным АИР Новосибирской области, участниками нацпроекта уже стали 68 новосибирских компаний, к 2024 году в него должно войти 190 региональных организаций.

В рамках дискуссии «Современный рынок: трудоустройство и карьера» на Сибирском строительном форуме старший руководитель проекта Андрей Апатьев рассказал о работе РЦК АИР на предприятиях. По словам специалиста, большая часть вошедших в нацпроект строительных и производственных организаций сталкивается с нехваткой кадров.

«Мы выявляем слабые места, смотрим, где у сотрудников недостает компетенций. Могу сказать, что персоналу зачастую не достает умения договариваться между собой, обсуждать проблемы, ставить цели. Мы же выстраиваем «Дерево целей». Определяем, какова главная цель компании, что каждый сотрудник может сделать для ее достижения, уточняем зону ответственности каждого подразделения», — сказал Андрей Апатьев.

При этом отмечается, что вошедшие в нацпроект компании могут обучить своих сотрудников в учебных центрах «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов». Так, первый учебный центр оснащен спецоборудованием, позволяющим имитировать реальные производственные процессы. В нем специалисты получают знания по применению инструментов бережливого производства и учатся улучшать операционные и экономический показатели.

В «Фабрике офисных процессов» работники также могут осваивать инструменты бережливого производства, чтобы анализировать потребности клиентов и заявителей, эффективнее работать с документами и выстраивать систему оперативного управления в офисе.

«Кроме того, Региональный центр компетенций в сфере производительности труда АИР рассказал участникам форума о других финансовых и нефинансовых возможностях, которые дает нацпроект «Производительность труда» и представил результаты новосибирских компаний, которые уже являются его участниками», — сообщили в пресс-службе АИР Новосибирской области.