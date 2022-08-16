Новосибирская компания в два раза ускорила производство дверей благодаря нацпроекту

По итогам шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» новосибирский производитель дверей «Мирадор» стал делать на 30% больше царговых дверей в смену. Компания внедряет инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта под кураторством Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Как рассказали в АИР Новосибирской области, в результате оптимизации производственных процессов на потоке производства царговых дверей в компании «Мирадор» каждый работник за смену стал производить на треть больше. Также в два раза сократилось время изготовления и на треть уменьшились запасы в потоке, что позволит компании экономить до 6 млн руб.

«Таких результатов нам удалось добиться благодаря устранению потерь. Мы внедрили планово-предупредительный ремонт, который позволил минимизировать количество поломок и простоев оборудования, организовали «супермаркет», проанализировав и сократив запасы пленки ПВХ и определив место хранения. Также на 400 метров сократили маршрут перемещения материалов в цехе, что позволило сэкономить время производства», – цитируют в компании генерального директора ООО «Мирадор» Алексея Мартыненко.

Кроме того, в компании внедрили быструю переналадку оборудования: процесс сократился с 96,5 до 16,5 минут. Для этого организовали работу заточного участка и передали слесарю обязанности по подготовке фрез, изготовили тележки для хранения инструмента и проставочных колец, а также внедрили на рабочих местах систему 5С.