В Новосибирске определили победителя соревнования «Фабрики процессов»

В Новосибирске подвели итоги соревнования среди команд компаний, прошедших обучение в региональном учебном центре «Фабрика процессов» в рамках нацпроекта «Производительность труда». Победителем состязания стала команда производителя межкомнатных дверей компании «Мирадор».

Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), компания «Мирадор» стала участником национального проекта «Производительность труда» недавно — как сообщает в своем Facebook Региональный центр компетенций (РЦК) Новосибирской области, созданный на базе АИР, компания присоединилась к нацпроекту в начале декабря.

По словам руководителя компании Алексея Мартыненко, одной из главных задач, которую компания рассчитывает решить благодаря нацпроекту, является ускорение процесса выпуска заказа. Он уточнил, что предприятие вошло в проект с планами увеличить производительность от 5 до 30% в течение трех лет, однако в настоящий момент компания ожидает рост показателя на 30% уже за 2022 год.

«Я думаю, что нам также удастся решить задачи, связанные с участками, где у нас имеется перепроизводство, где некорректные товарные запасы», — сказал Алексей Мартыненко.

Отметим, в рамках обучения в региональном учебном центре «Фабрика процессов» сотрудники компаний проходят три стадии производственной деятельности для освоения навыков бережливого производства. На первой участники изучают текущее состояние производственного процесса, ко второй смене принимают решение по его улучшению. На третьей смене стабилизируют процесс с тем, чтобы выполнить требования клиента.

Как сообщила тренер-консультант Регионального учебного центра «Фабрика процессов» Полина Коленченко, в ходе соревнования представители компании добились достижения целевых показателей в производстве и их перевыполнения. Кроме того, они договорились с клиентом через персональные переговоры о том, чтобы поставить ему больше продукции, чем было заявлено в заказе.

«Бережливое производство не предполагает складирование продукции на переделах и на складе готовой продукции», — отметила специалист, добавив, что достижение таких результатов стало возможно за счет, в частности, балансировки процесса при производстве.

Напомним, в Новосибирской области обучение в учебном центре «Фабрика процессов» прошли 800 специалистов новосибирских компаний. Полезные навыки освоили сотрудники 85 организаций