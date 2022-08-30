Лидирующие позиции предприятий и курс на цифровизацию: на «Технопроме-2022» обсудили ход нацпроекта «Производительность труда»

В Новосибирске завершился IX Международный технологический форум «Технопром». В рамках мероприятия представители власти и эксперты по бережливому производству обсудили ход реализации национального проекта «Производительность труда».

Как отметил в ходе обсуждения министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, нацпроект имеет большое значение как для экономики региона, так и для страны в целом, что особенно актуально в свете последних событий.

«Сейчас усиливается конкуренция, поэтому показатель производительности приобретает все большую значимость. Кроме того, росту производительности помогает программа импортозамещения, которая реализуется с помощью дополнительных инвестиций: участники нацпроекта могут получить льготный кредит от ФРП», – цитирует Льва Решетникова Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

По словам директора Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александра Молодцова, сейчас в нацпроект вступили почти 4 тыс. предприятий. Известно, что только по объёму налоговых поступлений национальный проект уже окупился для бюджета.

«Мы проанализировали предприятия, которые вошли в нацпроект, и половина из них – отраслевые лидеры Новосибирской области. Эти предприятия ищут возможности для роста в любой ситуации, чтобы сохранить свои позиции и обеспечить необходимые темпы роста», – привели в АИР слова старшего руководителя проекта ФЦК Александра Бычкова.

Старший руководитель проекта и тренер РЦК Полина Коленченко во время обсуждения нацпроекта отметила, что для увеличения прибыли предприятию необходимо развивать компетенции сотрудников и переходить на цифровизацию. Для обучения специалистов этим и другим инструментам бережливого производства проводятся тренинги «Фабрика Процессов» и «Фабрика офисных процессов».