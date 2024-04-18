Крупное предприятие химической промышленности Новосибирской области «Анозит» подвело первые итоги внедрения бережливых технологий: на заводе нарастили производство перекиси водорода и повысили зарплаты работникам.

«Анозит» производит перекись водорода электрохимическим методом, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятии оптимизировали производство перекиси водорода. Всего за полгода благодаря внедрению бережливых технологий удалось увеличить выработку продукта на 11%, не увеличивая число персонала, количество сырья и время работы.

«Сотрудники нашего предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области проделали большую работу. Визуализировали схему всего потока производства, нашли и устранили потери, навели порядок на рабочих местах. Важна системная работа, поэтому мы начинаем внедрять бережливые технологии в других производственных цехах», – говорит заместитель директора ФКП «Анозит» Дамир Рамаев.

Наибольшую эффективность дало внедрение почасового производственного анализа. При выявлении отклонений в технологическом процессе появилась возможность оперативного реагирования со стороны работников цеха и приведения параметров к установленным нормативам. Ход процесса можно отследить по компьютеру, установленному в пультовой производства.

«После построения диаграммы «Спагетти» в цехе оптимизировали маршруты перемещения сотрудников при выполнении работ. В результате лишние перемещения сократили на 1500 м (10%) и 3,4 часа (11 %)», – отметил начальник отделения Даниил Алексеев.

Кроме того, организовали по системе 5С рабочие места слесарей и укомплектовали их необходимым оборудованием. Это позволило решить проблему долгих поисков инструментов, в том числе и в других цехах. Кроме того, для обеспечения работников цеха своевременной и единой информацией о ходе выполнения производственных задач разработан информационный центр. На инфостенд поместили доску решения проблем, на которую заносят все отклонения в производственном процессе, мероприятия по их устранению, сроки выполнения.

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