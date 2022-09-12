Депутат от Новосибирской области огласил планы строительного комитета Госдумы

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко выступил на Сибирском строительном форуме. Парламентарий рассказал о планах строительного комитета в части развития отрасли в регионах.

Сибирский строительный форум-2022 состоялся в Новосибирске 7-9 сентября. На площадке концертного зала им. Каца выступило более 60 спикеров со всей страны, центральным мероприятием заключительного дня стало совещание по вопросам развития отрасли в субъектах РФ, входящих в межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение».

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко огласил планы строительного комитета на осеннюю сессию. По словам парламентария, они будут сосредоточены в том числе на продолжении работы по минимизированию бюрократических барьеров.

«Задача у Минстроя сократить объем документов, разрешающих ввод, в 4 раза, немалая работа в этом направлении правительством совместно с Госдумой уже проведена, ее итогом – несмотря на санкции ввод жилья вышел на допандемийные показатели по всей стране», — сказал парламентарий.

При этом депутат отметил, что на пути экономического роста в данном вопросе имеются препятствия, которые необходимо устранить, в том числе износ коммунальных сетей. Так, в Новосибирской области уровень износа коммуникаций составляет 70%. «Есть рабочая группа при комитете, в ней мы рассматриваем изменение подходов к тарификации, чтобы закладываемые в тариф деньги на модернизацию были окрашенными и были не менее 20-30%», — сказал Александр Аксененко.

Парламентарий также поднял вопрос расселения аварийного жилья в регионах. В предстоящую сессию перед профильным комитетом стоит задача проработать дополнительные механизмы реализации процесса. Депутат напомнил, что недавно федеральные власти запустили новую программу переселения граждан из аварийного жилья, не дождавшись окончания предыдущей, однако Новосибирская область на данный момент в нее не попала. Причиной стало то, что регион не выполнил текущие показатели расселения. Нормативная база новой программы должна быть утверждена в декабре 2022 года.

«Мое мнение, не совсем справедливо подключать к программе только при условии завершения выполнения предыдущей. Объективно, что исторически у всех аварийный фонд разный. И если продолжать по такому принципу распределять и включать, то в отстающих регионах ситуация будет только усугубляться», — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что в рамках проработки дополнительных механизмов решения вопроса возможно подключение механизма рынка арендного жилья некоммерческого найма. «По крайней мере, такие обсуждения идут», — отметил Аксененко.

В рамках доклада депутат также высказал свою точку зрения по вопросу реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). КРТ призвано решить проблему непригодного жилья и устаревшей нежилой недвижимости, однако недоработки в законодательстве не дают ему в полной мере развиться. В Новосибирской области КРТ подлежит 21 территория.

Отдельно парламентарий затронул вопрос определения статуса апартаментов. В настоящее время этот вид помещения признается законодательством как нежилой, в нем нельзя, в частности, получить регистрацию по месту жительства или встать на очередь в детский сад. «Мое мнение, что если люди выбирают этот вид помещения для проживания, пользуются социальной инфраструктурой, то апартаменты надо наделять статусом жилого», — сказал депутат.

Александр Аксененко сообщил в ходе доклада, что находится в постоянном диалоге с министерством строительства Новосибирской области. Он пообещал продолжить доносить до федеральных властей запрос регионального Минстроя о необходимости корректировки механизма эскроу-счетов и получения застройщикам права на его досрочное раскрытие.