Участниками национального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области стали более 50 компаний. Тридцать предприятий уже завершили полугодовую работу с экспертами, что позволило им увеличить выпуск продукции, сократить издержки, снизить время протекания процесса и объем незавершенного производства. В этом году в программе приняли участие еще девять компаний.

Как рассказал «Континенту Сибирь» министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, количество предприятий, вовлеченных в национальный проект при целевом показателе 41, в конце 2021 года фактически составило на 10 компаний больше – 51. Тридцать из них уже завершили полугодовой этап своих проектов и получили конкретные результаты. Двенадцать из этих предприятий реализовали проект под управлением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, семь – под управлением Регионального центра компетенций и одиннадцать с участием привлеченных экспертов. «То есть, это так называемые самостоятельные предприятия. В первом квартале 2022 года проект стартует ещё на 9 предприятиях региона», – сообщил министр.

Среди компаний, завершивших полугодовой проект, большинство относятся к сфере обрабатывающей промышленности. Кроме того, среди участников есть предприятия легкой промышленности, оборонно-промышленного комплекса, строительной отрасли, АПК и пищевой промышленности. После завершения проекта предприятия работают самостоятельно еще 2,5 года, получая консультационную поддержку экспертов.

В числе таких компаний – участников национального проекта – разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Файбер Трейд», фабрика «Обувь России», Новосибирский картонно-бумажный комбинат, производитель промышленных средств взрывания Новосибирский механический завод «Искра», одно из ведущих предприятий строительной индустрии региона ГК «КПД-Газстрой», крупный производитель молока «Сибирская Нива», производитель одноразовой медицинской одежды «Здравмедтех-Новосибирск» и фабрика «Купинское мороженое».

Руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камилла Волосская, комментируя итоги реализации проекта в Новосибирской области, также отметила, что фабрика «Купинское мороженое» на 14% увеличила выработку на человека в смену, на 16% сократила объем незавершенного производства. «Здравмедтех-Новосибирск» на 37% увеличил выработку продукции в смену, на 19% сократил время протекания процесса. На фабрике «Обувь России» время протекания процессов сократилось в 3 раза, выработка на человека в сутки увеличилась в 1,5 раза, а незавершенное производство сократилось более чем в 3 раза.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Основная задача – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Исполнитель регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках нацпроекта – Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Набор предприятий-участников нацпроекта продолжается. К 2024 в проект должно войти более 200 новосибирских компаний. Для того, чтобы стать участником национального проекта, предприятиям необходимо подать заявку на сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда – производительность.рф. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф