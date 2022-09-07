В Новосибирске выставили на продажу индийское арт-кафе Om Nirvana вблизи площади Ленина в Центральном районе города. Стоимость заведения оценивается в 3 млн рублей.

Информация о продаже действующего бизнеса размещена на сайте Avito. Согласно объявлению, на продажу выставлено арт-кафе в торговом центре в центральной части Новосибирска. Отметим, фотографии заведения в объявлении совпадают со снимками в 2ГИСе арт-кафе Om Nirvana. Индийское кафе находится в торговом центре «Пирамида» на Красном проспекте.

В объявлении указано, что в помещении заведения сделан оригинальный ремонт, имеется необходимое оборудование для работы. В штат компании входят пять работников, в том числе два повара, один уборщик и официанты. Площадь помещения заведения составляет 315 кв.м., арендная плата достигает 160 тыс. рублей.

«Кафе рассчитано как на посетителей ТЦ, так и на проходящий трафик. Помимо повседневной работы, проводятся банкеты, выездные мероприятия, мастер-классы», — указано в объявлении.

Отмечается, что прибыль заведения составляет 120 тыс. рублей в месяц, окупаемость — 25 месяцев. Стоимость заведения оценивается в 3 млн рублей.

Напомним, арт-кафе Om Nirvana открылось в ТЦ «Пирамида» на площади Ленина в Новосибирске в 2019 году. Кафе Оm работает в городе около семи лет. Ранее оно располагалось в районе цирка на Челюскинцев, а затем, до сентября 2018, на Богдана Хмельницкого.

Как сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте», директором арт-кафе выступает Гаурав Мехра. Соответствующая информация подтверждается на сайте сервиса «Яндекс. Еда». Кроме Om Nirvana, Гаурав Мехра является директором кафе «Литтл Индия» в ТЦ «Пирамида».