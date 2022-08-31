Новосибирские власти рассказали о ковид-ограничениях в школах

Стало известно, какие ковид-ограничения будут действовать в школах Новосибирска. Перед уроками дети и взрослые будут проходить термометрию, однако вводить дистант в образовательных учреждениях не планируется.

Новосибирские власти рассказали о мерах профилактики коронавирусной инфекции в школах города. По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, в Новосибирске нет ограничительных мер по введению дистанта в образовательных учреждениях. Он уточнил, что соответствующее решение принимают не структуры образования, а органы Роспотребнадзора.

«По состоянию на 1 сентября мы руководствуемся нормативными документами, которые были приняты ранее. Ограничительных мер по введению дистанционного обучения на сегодняшний день нет. <…> Такое решение в первую очередь органов Роспотребнадзора, которое закрепляется постановлением губернатора. Тогда система образования реагирует», — сказал Рамиль Ахметгареев в пресс-центре ТАСС 31 августа.

Специалист уточнил, что новый учебный год школы города начнут в стандартном формате. При этом в образовательных учреждениях утром сохранится проведение бесконтактной термометрии проходящих детей и взрослых.

«Если мы обнаружим в рамках термометрии детей и взрослых, проходящих в школу с повышенной температурой, этот контингент допускаться не будет. Санитарные нормы, которые предписаны по обработке зданий спецсредствами, будут в полной мере сохранены», — сообщил Ахметгареев. Речь идет об уборке помещений.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, 31 августа в Новосибирской области за сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом, в том числе — у 113 детей. В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализировано 609 человек, в отделениях реанимации находятся 33 пациента, летальных случаев нет.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 270 665 случаев коронавируса, в том числе — у 40 174 детей. От заболевания умерли 5 704 человека.

Напомним, в Новосибирской области шестую неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В связи с ситуацией с коронавирусом в Новосибирской области и отдельных регионах Сибири действует рекомендательный масочный режим. Как предположил в разговоре с «Континентом Сибирь» биохимик Сергей Седых, ограничительная мера может стать обязательной уже в сентябре в Новосибирской области.