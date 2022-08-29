Заболеваемость COVID-19 выросла на 61% за неделю в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают фиксировать увеличение числа больных COVID-19. Уровень заболеваемости вырос в регионе за неделю на 61%.

О текущей ситуации с распространением коронавируса в Новосибирской области сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона.

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией — наблюдаем рост заболеваемости шестую неделю. За неделю установлено 3,5 тыс. случаев, что больше предшествующей недели на 61%. Но необходимо сказать, что мы видим замедление темпов прироста заболевших. Коэффициент распространения — 1,33», — цитирует специалиста ТАСС.

Как сообщается в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области, наибольшее число заболевших коронавирусом фиксируется в районах области. Кроме COVID-19, медики регистрируют рост заболеваемости ОРВИ.

По данным стопкоронавирус.рф, в Новосибирской области 28 августа выявили 526 случаев COVID-19 (27 августа — 537, 26 августа — 509), летальных случаев нет. С начала пандемии в регионе зарегистрировали более 268 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 7 503 человека.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в отдельных регионах действует рекомендательный масочный режим, в том числе в Новосибирской области.