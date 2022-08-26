Ещё один сибирский регион определился с масочным режимом

Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил о том, что вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе пока не планируется. Сейчас на территории края действует рекомендательный масочный режим.

О мерах в связи с распространением коронавируса Дмитрий Горяев сообщил в своём Telegram-канале.

«Из-за особенностей циркулирующего штамма введение дополнительных ограничений в целом на территории региона в настоящее время не требуется», — отметил он в сообщении, напомнив, что в школах региона действует ряд ограничений в целях профилактики распространения коронавируса, в их числе – переход на режим дистанционного обучения в случае заражения более 20% учеников.

Также, напоминает главный санитарный врач региона, в Красноярском крае действует рекомендательный масочный режим в местах скопления людей. При этом некоторые организации потребовали обязательного использования средств индивидуальной защиты на рабочем месте.

По данным на 25 августа, в регионе зафиксировано 1 013 заболевших коронавирусом (28 июля – 147).

Сейчас в регионах Сибири действует рекомендательный масочный режим, однако в понедельник оперштаб Новосибирской области выступил в пользу возврата мере обязательного характера, обосновав предложение стремительным ростом заболеваемости. Как ранее сообщал «Континенту Сибирь» новосибирский биолог Сергей Седых, требование могут возобновить в регионе в сентябре.