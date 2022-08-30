Стали известны детали концессий по созданию двух комплексов переработки ТКО под Новосибирском

Новосибирские власти опубликовали проекты постановлений по заключению концессионных соглашений для создания Правобережного и Левобережного комплексов переработки отходов. Общий объем инвестиций концессионера в создание Левобережного комплекса составит не более 3,2 млрд рублей.

Проекты постановлений о заключении концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации Правобережного и Левобережного комплексов переработки отходов в Новосибирской области опубликованы на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Напомним, о подготовке конкурсных процедур на заключение концессионных соглашений для строительства объектов по обращению в ТКО в Новосибирской области стало известно в начале июля. Сообщалось, что на Левобережный объект планируется направлять потоки, которые сейчас принимают полигоны Левобережный, Колыванский, Ордынский и Коченевский, а на Правобережный — потоки от Гусинобродского полигона.

В условиях концессии по созданию Левобережного комплекса указано, что концессионер обязан, в частности, за свой счет создать объект соглашения, право собственности на который будет принадлежать концеденту, и осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО по собственному тарифу, а также содержание, техобслуживание, капитальный и текущий ремонт до его возврата концеденту.

«Объектом концессионного соглашения является комплекс переработки отходов, расположенный в Левобережной части Новосибирской области, который представляет собой совокупность движимого и недвижимого имущества, предназначенного для централизованного сбора, обработки обезвреживания и захоронения ТКО», — сказано в документах. Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет.

Комплекс будет включать в себя хозяйственную зону, участки сортировки ТКО, приема и переработки крупногабаритных отходов, биокомпостирования, а также захоронения ТКО. Запланировано и создание участка по производству твердого топлива из ТКО. Общая производительность участка сортировки мусора составит не менее 300 000 т/год, мощность обезвреживания — не менее 90 000 т/год. Мощность участков захоронения ТКО составит не более 120 000 т/год.

Осуществить создание объекта концессии необходимо в срок не позднее 36 месяцев с момента заключения соглашения. Проектный срок эксплуатации участков захоронения ТКО составит 25 лет, режим приема отходов – 365 дней в году, 24 часа в сутки. Размер расходов концессионера на создание объекта концессионного соглашения составит не более 3 243 075 793 руб.

Подобный документ подготовлен и для Правобережного комплекса переработки отходов в регионе. В приложении к условиям концессионного соглашения указано, что общий объем инвестиций концессионера в создание комплекса достигает не более 3 488 250 693 руб., отмечается, что общая производительность участка сортировки ТКО составит не менее 330 000 т/год, мощность участков захоронения ТКО — не более 130 000 т/год. Срок действия соглашения составляет 25 лет,