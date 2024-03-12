На ликвидацию мусорного полигона в Кемерове направят 72 млн рублей

В Кировском районе Кемерова в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» будет ликвидирован полигон твердых бытовых отходов площадью 7,2 га. Об этом сообщили в пресс-центре администрации правительства Кузбасса.

«На реализацию мероприятия «Ликвидация полигона ТБО Кировского района города Кемерово» направлено 72 млн рублей, в том числе 51 млн рублей — из федерального, 13,6 млн рублей — из регионального и 7,4 млн рублей — из местного бюджетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый технический этап рекультивации объекта завершится 15 мая. На сегодняшний день проведено строительство наблюдательных скважин, прокачка существующей скважины, техническая рекультивация участков складирования отходов, устройство водопропускной трубы и водоотводных канав, дренажной системы участка и другие работы. Второй биологический этап рекультивации должен завершиться к сентябрю.

В минприроды региона также добавили, что в 2024 году Кузбасс подключится к федеральному проекту «Генеральная уборка», направленному на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). Министерство совместно с муниципальными образованиями выявило в регионе 17 объектов НВОС в соответствии с критериями Росприроднадзора. Перечень направлен в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения и определения объектов для включения в федеральный проект «Генеральная уборка».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что аэропорт Горно-Алтайска начнут реконструировать в следующем году.