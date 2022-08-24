Частичный масочный режим ввели в сибирском городе

Мэр красноярского Ачинска Игорь Титенков объявил о введении масочного режима в здании городской администрации и подведомственных учреждениях, а также на предприятиях. Мера связана с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

О введении частичного масочного режима глава города сообщил в своём Telegram-канале вечером 23 августа.

«Учитывая статистику заболеваемости по Ачинску и региону в целом, которая фиксирует рост больных коронавирусной инфекцией, считаю эти меры обоснованными и необходимыми», — объяснил Игорь Титенков, отметив, что решение он принял после консультаций с врачебным сообществом.

Мэр отметил, что за сутки с 22 на 23 августа на городскую станцию скорой помощи поступило около 200 обращений с жалобами на повышение температуры и другие симптомы вирусных заболеваний.

По данным на 23 августа, прирост заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае составил 819 случаев, в то время как 26 июля – только 60. С середины текущего месяца жителям региона рекомендовано носить маски в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте.

Напомним, что масочный режим в августе был рекомендован в ряде сибирских регионов. Так, в Новосибирской области советуют использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, а также работникам, активно взаимодействующим с другими людьми. По мнению новосибирского биолога Сергея Седых, ношение масок в регионе может стать обязательным уже скоро.