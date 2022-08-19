В сибирских регионах продолжают рекомендовать жителям масочный режим

Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Республике Хакасия порекомендовал жителям носить маски на работе, в транспорте и других общественных местах. За месяц заболеваемость «ковидом» выросла в регионе в 16 раз.

Как отмечает управление Роспотребнадзора по региону, заболеваемость COVID-19 особенно выросла в республике в трудовых коллективах, в том числе на крупных промышленных предприятиях и в офисах.

«В связи с тем, что в Республике Хакасия уровень недельной заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, рекомендуется ношение масок по месту работы, а также в местах скопления людей, на транспорте, в закрытых помещениях», — говорится в сообщении ведомства от 19 августа.

Помимо этого, в регионе рекомендовано организовать регулярное тестирование сотрудников организаций, в частности, после их возвращения из отпусков. Как отмечают в Роспотребнадзоре, в 15 хозяйствующих субъектах на территории региона зарегистрировано два и более случая заболевания в течение инкубационного периода.

«Кроме того, перед началом работы необходимо проводить термометрию сотрудников и опрос о состоянии здоровья, а также соблюдать дезинфекционный режим», — добавили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом 19 августа составил в Хакасии 161 случай, при этом ещё 10 июля в республике было зафиксировано 10 новых случаев «ковида».

Ранее масочный режим был рекомендован в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском крае и Республике Алтай. При этом, как рассказал «Континенту Сибирь» новосибирский биолог Сергей Седых, уже в ближайшее время эту меру могут ввести на обязательной основе.