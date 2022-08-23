Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в открытии и пленарном заседании форума «Технопром-2022». Также в первый день работы форума его посетила вице-спикер Ирина Диденко.

В ходе пленарного заседания «Что нужно для достижения технологического суверенитета России?» Андрей Шимкив отметил, что те, кто принимает участие в «Технопроме» не первый раз, точно знают, что здесь их ждет гораздо больше, чем просто демонстрация и презентация новейших разработок и инновационных проектов. «Все по-настоящему заинтересованные стороны – и разработчики, и эксперты, и представители власти и бизнеса – объединяются здесь, чтобы, по большому счету, разработки не оставались разработками. Мы обсуждаем здесь и проблемы внедрения, и проблемы конкурентоспособности. И обновление законодательной базы, в том числе, межрегиональной тоже обсуждаем», – подчеркнул спикер.

Андрей Шимкив отметил особый статус и задачу «Технопрома-2022». «Главная задача – формирование и достижение технологического суверенитета. Президент страны в рамках Петербургского экономического форума назвал решение этой задачи ключевым принципом развития государства. И Владимир Владимирович предельно прямо и конкретно обозначил все, что под этим понятием подразумевается. «Импортозамещение – хорошо. Но надо идти на шаг вперед. Не догонять, а идти своим путем».

Вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко также акцентировала особенную важность проведения «Технопрома» именно в настоящее время. «Мы должны поднимать тот потенциал, который у нас есть, с учетом необходимости работать на технологическое опережение. Видимо, в силу глобальности экономики, в которой мы существовали, не всегда мы могли его реализовать, потому что было выгоднее купить или привезти. Теперь нам нужно развивать, поднимать наши технологии, возможно где-то копировать опыт Китая. Потенциал у нас есть. В фундаментальной науке потенциал накоплен на десятки лет вперед».

Андрей Шимкив напомнил, что за уникальными разработками советских авиастроителей, атомщиков, фармацевтов, оборонных НИИ и сельскохозяйственных лабораторий стояла очередь на внедрение во многих странах мира. «И сейчас у нас все для развития есть. И прекрасная научная школа, и талантливая молодежь, и современнейшие технологии. Вопрос – как, объединив эти отдельные лидерские направления, получить синергетический эффект? Да, для этого нужны инфраструктура, транспортная доступность, налоговые преференции, гибкая нормативная база. И этому сейчас и президент страны, и правительство огромное внимание уделяют, – акцентировал внимание Андрей Шимкив. – Но вместе со всем этим, безусловно важной составляющей должно быть то, что раньше называли «большой личный вклад». Отношение к делу, требовательность к себе, нацеленность на результат, самоотдача. Все разработки, успешные стартапы, которые здесь представлены, невозможны без «роли личности». Поэтому очень важно, чтобы на площадках «Технопрома» говорили и о роли фундаментальной науки, и о кооперации науки и бизнеса, и обязательно о том, что технологический суверенитет начинается с такого, знаете, стахановского отношения к своему делу».

О том, как проходил первый день форума, можно ознакомиться в фотобанке «Континента Сибирь».