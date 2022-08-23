Президент РФ провел встречу с врио губернатора Томской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром. Глава региона попросил президента страны поддержать инициативы о строительстве третьего моста через Томь и новой детской больницы в регионе.

Встреча президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Томской области Владимира Мазура прошла в режиме видеоконференции 22 августа.

Губернатор попросил у президента страны поддержки в строительстве, в частности, третьего моста через реку Томь и областной детской больницы в Томске. По словам главы региона, в настоящее время детские больницы расположены в «приспособленных помещениях» в разных частях города.

«Как только мы построим эту больницу — сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, и на 250 посещений в сутки поликлиника, — это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек. И у нас врачи, высокотехнологичное оборудование, которое сегодня в этих помещениях, которые существуют… Просто я был с обходом, в каждой больнице побывал — простите, стыдно, ребятишкам сложно смотреть в глаза», — цитирует Владимира Мазура пресс-служба президента РФ.

Президент России Владимир Путин попросил главу региона обсудить указанный вопрос с Минздравом РФ и пообещал дать поручение правительству обратить внимание на необходимость строительства медучреждения в Томске.

Кроме развития здравоохранения в регионе, врио губернатора Томской области и президент страны обсудили, в частности, строительство межвузовского кампуса в Томске, возведение которого планировалось в регионе к концу 2025 года. По данным РИА Томск, изначально цена проекта оценивалась в 32 млрд рублей, однако в конце мая правительство РФ согласовало концессионную модель строительства межвузовского кампуса за 50-60 млрд рублей.

«Студенческий городок, кампус — это действительно прорыв, дает технологическое развитие региону на многие десятилетия. Сегодня уже много компаний, практически все госкорпорации проявили желание открыть там свои технологические офисы. Это не просто кампус, в котором будут обучаться студенты, жить студенты и преподаватели, профессорский состав, но там ещё будут именно офисы, которые позволят иметь прикладной характер», — сообщил Мазур.

По словам врио губернатора, реализация проекта по созданию кампуса потребует дополнительного инфраструктурного развития, в том числе третьего моста через Томь. Глава региона обратился к президенту страны с просьбой поддержать инициативу о возведении объекта.