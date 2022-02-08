В Томской области создали департамент, отвечающий за строительство межвузовского кампуса

В администрации Томской области появилась структура, созданная специально для реализации проекта межвузовского кампуса, который обсуждается в регионе более десяти лет. Соответствующее постановление губернатора появилось на сайте областного правительства.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о создании департамента специальных проектов в структуре регионального правительства.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства региона, новая структура будет курировать проектирование и строительство «инновационной образовательной среды (кампуса)», которую планируется создать с применением механизма концессионного соглашения. Департамент займётся реализацией и других концессионных проектов, а также проектов в рамках государственно-частного партнёрства.

Как сообщил на пресс-конференции 8 февраля заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, руководитель департамента будет официально назначен в конце текущей недели либо в начале следующей. Вице-губернатор также рассказал, что участок под строительство межвузовского кампуса будет определён уже в ближайшее время.

«В ближайшее время должен состояться градостроительный совет, сбор архитекторов Томска и Томской области, где будут озвучены плюсы и минусы тех или иных земельных участков, и он будет определён», — сообщил Андрей Антонов, отметив, что в разработке сейчас находятся два земельных участка (цитата по РИА «Томск»).

Создание межвузовского кампуса в Томске обсуждается более десяти лет. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме госкорпорация ВЭБ.РФ и минобрнауки РФ подписали с правительством Томской области соглашение о взаимодействии при создании многофункционального студенческого городка. До 2024 года правительство России планирует выделить на реализацию проекта 18 млрд руб. В 2022 году предполагается завершить проектирование кампуса, а в 2023 – приступить к его строительству.

Напомним, в декабре сообщалось, что в Томском государственном университете (ТГУ) будут обучать работников новосибирского синхротрона «СКИФ».