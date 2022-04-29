Межвузовский кампус в Томске планируется построить к концу 2025 года

Строительство межвузовского кампуса в Томске планируется завершить к концу 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Томской области. На возведение объекта правительство России выделит 18 млрд рублей.

Томские власти намерены возвести межвузовский кампус к концу 2025 года. Как сообщил начальник департамента специальных проектов Томской области Дмитрий Сон, уже сейчас специалистами определены сроки подготовки проектно-сметной документации (ПСД). Так, ПСД по канатной дороге и жилой части кампуса будет готова в 2023 году, по физкультурно-оздоровительному комплексу и многофункциональному учебному центру — в 2024 году.

«Сегодня мы предпринимаем все необходимые организационно-правовые, юридические и финансово-экономические усилия, чтобы строительство кампуса завершилось в конце 2025 года. Жесткие сроки обусловлены острой потребностью томских вузов в жилых местах для иногородних и иностранных студентов. При этом важно, чтобы эти места были обеспечены всей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой», — сказал Дмитрий Сон.

Отмечается, что в настоящее время ООО «Томский студенческий кампус» ведет инженерные изыскания на выбранном для строительства участке между Томью и озером Сенная Курья. Организация является потенциальным концессионером объекта — она подала частную концессионную инициативу об участии в проекте по строительству и эксплуатации межвузовского кампуса.

В ходе изысканий строители пробурят на участке скважины глубиной до 30 метров. Это даст необходимые сведения о составе грунта, гидрогеологических параметрах и скрытых геологических процессах.

«После детального изучения эти данные лягут в основу проектно-сметной документации, инженерных решений, что позволит снять все потенциальные риски данной территории. При этом сегодня нет речи о том, что участок на Сенной Курье может не подойти для строительства кампуса: современные технологии позволяют возводить объекты разных уровней сложности практически на любых грунтах», — отметил Дмитрий Сон.

Напомним, в начале февраля в Томской области создали департамент, отвечающий за строительство межвузовского кампуса.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме госкорпорация ВЭБ.РФ и минобрнауки РФ подписали с правительством Томской области соглашение о взаимодействии при создании многофункционального студенческого городка. До 2024 года правительство России планирует выделить на реализацию проекта 18 млрд руб. В 2022 году предполагается завершить проектирование кампуса, а в 2023 – приступить к его строительству.