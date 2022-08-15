Вице-мэр Новосибирска Скатов стал подозреваемым по делу о клевете

Правоохранители привлекли заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова в качестве подозреваемого по уголовному делу о клевете. Ранее чиновник выступал в роли свидетеля.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов стал подозреваемым в рамках уголовного дела по статье о клевете. Об этом сообщил адвокат чиновника Вячеслав Теркулов, комментарий которого размещен в муниципальном телеграм-канале «МЭР_и_Я».

Напомним, правоохранители завели уголовное дело по статье о клевете по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева из-за информации, размещенной в телеграм-канале «Государь». В рамках расследования дела в середине июля силовики провели следственные действия у заммэра Новосибирска, после которых последний был вынужден обратиться в травмпункт и выйти на двухнедельный больничный.

При этом сам депутат сообщил «Континенту Сибирь», что заявление было подано «конкретно по факту данной публикации», и в нём «не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии».

По словам адвоката Артема Скатова, решение о привлечении заммэра Новосибирска в качестве подозреваемого приняли органы дознания. Ситуацию также прокомментировал сам вице-мэр Скатов. «Подозрения в совершении мной преступления необоснованны. К этим обстоятельствам я отношения не имею. С предъявляемым мне статусом категорически не согласен. Обвинения в мой адрес в распространении ложной информации отвергаю», — указано в комментарии чиновника в телеграм-канале «МЭР_и_Я».

Артем Скатов объявил, что расценивает обвинения в клевете как попытку давления на городскую власть, о чем чиновник сообщал ранее во время проведения обысков, а также как «намерение установить собственные правила в градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика». Вице-мэр не уточнил, о каком именно застройщике идет речь.

«Городская власть учитывает, прежде всего, мнение жителей. А они выступают против застройки без соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры: без детских садиков, школ, дорог, ливневки и т.д.», — написал Скатов.

В качестве примера «противостояния городской власти и строительной компании» чиновник назвал проект застройки на улица Узорная в Первомайском районе города. «Как видим, ответ со стороны застройщика последовал незамедлительно. К сожалению, под таким давлением может оказаться любой новосибирец — общественник, депутат, да и конкурент застройщика. Любой, кто выражает несогласие с их планами. Сейчас идет следствие и свою аргументацию по данному вопросу я приведу в суде, если он все-таки состоится», — написал чиновник.